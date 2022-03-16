«Укрзалізниця» национализирует 15 000 российских вагонов

Следуя закону «Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности России», который был подписан президентом Украины 10 марта 2022 года, «Укрзалізниця» начала процедуру национализации российских вагонов.

По данным организации, на сегодняшний день на территории Украины находится 15 000 вагонов, которые принадлежат 250 компаниям страны-агрессора. Среди них ВЭБ-Лизинг, ВТБ-Лизинг, Газпромтранс, ГТЛК и Сбербанк Лизинг.

Конфискованные составы будут помогать экономике Украины. Их намерены использовать на новых логистических маршрутах в Европу. Также в «Укрзалізниці» отметили, что в РФ украинских вагонов всего 482.