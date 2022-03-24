Бартер по-русски: меняю подержанный автомобиль на квартиру

В марте 2022 года россияне начали менять свои автомобили с пробегом на квартиры

В России появилась новая тенденция — обмен автомобиля на недвижимость. Причем бэушную «легковушку» предлагают поменять на квартиру, земельный участок или дачный домик. Причина появления таких объявлений — небывалый рост цен на автомобили в результате введенных против России экономических санкций.

Так, житель Махачкалы планирует обменять свой Kia Mohave 2021 года с пробегом около 10 тыс. км на квартиру стоимостью в районе 7 млн рублей. Подобные объявления публикуют в других российских городах.

Например, в Новом Уренгое владелец Toyota RAV4 с пробегом 6,5 тысяч километров рассчитывает выменять кроссовер на однокомнатную квартиру. В Перми Hyundai Solaris 2022 года с пробегом в 1,5 тыс. км меняют на квартиру, дачу или земельный участок. А в Тольятти владелец рассчитывает обменять Toyota Land Cruiser 2008 года на квартиру в Московской или Самарской области. Свой внедорожник с пробегом 288 тыс. км он оценил в 3,5 млн руб.