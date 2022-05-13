Бегут даже свои: основанный россиянином разработчик электромобилей уходит из России

Возобновлять работу «на родине» стартап Arrival не планирует

Британский электромобильный стартап Arrival, основанный в 2015 году россиянином Денисом Свердловым, бывшим замминистра Связи и директором сотовой связи Yota Group, прекращает деятельность в России. Команду разработчиков уже перевезли в Тбилиси.

Основная специализация Arrival — легкие коммерческие автомобили. Штаб-квартира Arrival находится в Лондоне. У компании есть офисы в США, Германии, Израиле и Нидерландах. В начале 2020 года стартап привлек 111 млн долларов инвестиций от Hyundai Motor и Kia Motors, а в октябре — 118 млн долларов от инвестиционной компании BlackRock Inc.

Начать производство своей первой модели — электрического фургона с запасом хода до 340 км — стартап планировал начать в конце 2021 года. И даже получил заказ на 10 тысяч фургонов от американской компании United Parcel Service (UPS). Но, несмотря на финансовые вливания, производство так и не началось.

Сейчас Arrival разрабатывает автобусы и электромобили для служб такси. Также стартап строит «микрофабрики» в Великобритании и США, и в ближайшие месяцы планирует запустить производство фургонов с британском Бистере. Чего нет в планах, так это возобновления деятельности в России.