Из Германии в Украину в качестве гуманитарной помощи прибыли большие автобусы

Немецкие некоммерческие организации «‎Freundschaft kennt keine Grenzen» («‎Дружба не знает границ») и «‎Bamberg:UA» в рамках помощи Украине передали девять городских автобусов.

Как сообщили в пресс-службе Львовской областной военной администрации, автобусы уже находятся на территории нашей страны и в скором времени отправятся на нужды ВСУ. Их будут использовать для перевозки личного состава и эвакуации мирных жителей.

Как рассказал отец Богдан Пушкарь, который является основателем «‎Bamberg:UA», это списанные автобусы. Их отремонтировали и теперь они вновь пригодны для перевозки людей. По его словам, это не последняя партия транспорта для ВСУ. В скором времени в Украину приедут еще пять автобусов, которые также отправятся на передовую.