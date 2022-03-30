Белорусские грузовики передадут ВСУ

На границе с Беларусью национализировали грузовики белорусских и российских компаний

В Волынской области, на одном из пропускных пунктов на украинско-белорусской границе были задержаны и национализированы семь грузовых транспортных средств, принадлежащих компаниям из Беларуси и России. Грузовики, осуществлявшие вызов товаров в Беларусь во время военного положения, обнаружили сотрудники Бюро экономической безопасности (БЭБ) Украины. Примерная общая стоимость транспортных средств — 9 млн грн.

Как сообщила пресс-служба БЭБ, по приказу руководителя Волынской областной военной администрации, три автомобиля уже переданы Вооруженным силам Украины. Остальные военным передадут после изъятия.

«Бюро экономической безопасности продолжает анализировать активы субъектов хозяйственной деятельности Российской Федерации и Республики Беларусь, которые осуществляли или продолжают осуществлять свою деятельность на территории Украины», — говорится в сообщении.