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В Украине создали чат-бот для организации эвакуации населения
Эвакуация населения из горячих точек Украины в регионы с более спокойной обстановкой продолжается. Для того, чтобы процесс был более слаженным, Министерство внутренних дел создало специальный чат-бот и сайт. Те, кто находится в зоне боевых действий или на временно оккупированных территориях, через этот сервис можно получить гуманитарную и медицинскую помощь.
Для того, чтобы воспользоваться чат-ботом нужно:
- перейти по ссылке;
- нажать start, чтобы начать диалог с ботом;
- нажать «Подтвердите свой номер телефона» и кнопку «share»;
- выбрать то, что нужно: «Эвакуация» или «Гуманитарная/медицинская помощь».
Если вы выбрали эвакуацию, то:
- выберите область, из которой требуется эвакуация;
- укажите район и выберите громаду (если не знаете, то пропустите тот шаг);
- укажите название населенного пункта;
- выберите пункт, кто нуждается в эвакуации — вы или другой человек;
- введите личные данные: ФИО, год рождения, телефон, а также адрес пребывания или укрытия, другую нужную информацию.
Вы запросили гуманитарную или медицинскую помощь:
- выберите область доставки, район и населенный пункт;
- укажите данные получателя (если помощь нужна не вам): ФИО, год рождения, телефон, а также адрес нахождения или укрытия;
- выберите помощь, которая вам нужна: «Медицинская помощь и лекарства» или «Продуктовый набор»;
- укажите названия и количество необходимых продуктов или лекарств.