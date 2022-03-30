В Украине создали чат-бот для организации эвакуации населения

Эвакуация населения из горячих точек Украины в регионы с более спокойной обстановкой продолжается. Для того, чтобы процесс был более слаженным, Министерство внутренних дел создало специальный чат-бот и сайт. Те, кто находится в зоне боевых действий или на временно оккупированных территориях, через этот сервис можно получить гуманитарную и медицинскую помощь.

Для того, чтобы воспользоваться чат-ботом нужно:

перейти по ссылке;

нажать start, чтобы начать диалог с ботом;

нажать «Подтвердите свой номер телефона» и кнопку «share»;

выбрать то, что нужно: «Эвакуация» или «Гуманитарная/медицинская помощь».

Если вы выбрали эвакуацию, то:

выберите область, из которой требуется эвакуация;

укажите район и выберите громаду (если не знаете, то пропустите тот шаг);

укажите название населенного пункта;

выберите пункт, кто нуждается в эвакуации — вы или другой человек;

введите личные данные: ФИО, год рождения, телефон, а также адрес пребывания или укрытия, другую нужную информацию.

Вы запросили гуманитарную или медицинскую помощь: