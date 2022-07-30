Новости Bentley отложила выход своего первого электромобиля до 2026 года

Электрический флагман марки будет стоить около 25 000 евро

Генеральный директор Bentley Адриан Холлмарк сообщил, что первый электромобиль марки выйдет в 2026 году, то есть годом позже, чем это предусмотрено стратегией Bentley Beyond100. По словам топ-менеджера, технически задержка составит всего «несколько месяцев». Она не связана с недавними сообщениями о проблемах с программным обеспечением.

По некоторым данным, программисты подразделения Volkswagen Cariad, разрабатывающие программное обеспечение для Project Artemis несколько отстали от графика. Именно Artemis станет предвестником будущих электромобилей Audi, Porsche и Bentley.

Проблемы с ПО связывают с уходом из руководства Volkswagen Group Герберта Дисса. Как сообщили в концерне, с 1 сентября его пост займет генеральный директор Porsche Оливер Блюме. При этом он сохранит свою нынешнюю должность.

По слухам, мощность силовой установки первого электрического Bentley превысит 1400 л.с. Ориентировочно, ценник будущего электрического флагмана марки составит 250 000 евро. В его разработку компания инвестирует около 3 миллиардов евро.