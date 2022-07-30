Chevrolet представил стильный кроссовер за 20 000 долларов (фото)

В линейке Chevrolet появилась новая модель – молодежный кроссовер Seeker. Он разработан совместными усилиями General Motors и SAIC. Изначально автомобиль будет предлагаться на рынке Китая по цене от 20 000 долларов, а позже появится и в других странах.

Выглядит кроссовер стильно и современно. У него длинный капот, короткие свесы, наклонное заднее стекло, прикрытое небольшим спойлером, и квадратные колесные арки. Передняя часть авто выглядит узнаваемо, но благодаря замысловатой хромированной полосе и тонким светодиодным фарам, получилась неизбитой. У версии RS, которая и была представлена, также присутствует спортивный обвес и панорамная крыша.

Высокотехнологичный салон кроссовера включает в себя 10,25-дюймовую цифровую приборную панель и мультимедийную систему с аналогичным экраном, которая работает на совершенно новой операционной системе Xiaoxue, поддерживающей беспроводные обновления программного обеспечения и беспроводной Apple CarPlay. Передние сиденья машины имеют функции подогрева и вентиляции.

В оснащение версии RS входит также система климат-контроля, аудиосистема премиум-класса Chevrolet Tune Dynamic, слот для беспроводной зарядки смартфона, камеру заднего вида и электропривод двери багажного отсека. Под капотом установлен 1,5-литровый четырехцилиндровый турбодвигатель семейства Ecotec мощностью 180 л.с. Привод – передний или полный.