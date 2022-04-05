Бесплатный роуминг от Vodafone доступен в 27 странах Европы – список

Компания Vodafone продолжает демонстрировать свою клиентоориентированность. Она предложила клиентам, эвакуированным из Украину в Европу, услугу «Доступный роуминг».

Эта услуга позволяет на протяжении 30 дней (с момента активации) пользоваться бесплатно роумингом. Также в рамках данного пакета клиенты получают 60 минут разговоров (при совершении звонков на украинские номера и номера европейских стран, в которых пребывают) и 400 МБ мобильного интернета. Услуга доступна для всех тарифных планов Vodafone Подписка и Контракт.

Активировать услугу можно набрав комбинацию *600*6#, предварительно отключив «Роуминг как дома». После того, как все минуты и мегабайты будут израсходованы, ее можно запустить вновь по предоплате в 100 гривен. «Доступный роуминг» доступен в 27 европейских странах. А именно: