Бесплатный роуминг от Vodafone доступен в 27 странах Европы – список
Компания Vodafone продолжает демонстрировать свою клиентоориентированность. Она предложила клиентам, эвакуированным из Украину в Европу, услугу «Доступный роуминг».
Эта услуга позволяет на протяжении 30 дней (с момента активации) пользоваться бесплатно роумингом. Также в рамках данного пакета клиенты получают 60 минут разговоров (при совершении звонков на украинские номера и номера европейских стран, в которых пребывают) и 400 МБ мобильного интернета. Услуга доступна для всех тарифных планов Vodafone Подписка и Контракт.
Активировать услугу можно набрав комбинацию *600*6#, предварительно отключив «Роуминг как дома». После того, как все минуты и мегабайты будут израсходованы, ее можно запустить вновь по предоплате в 100 гривен. «Доступный роуминг» доступен в 27 европейских странах. А именно:
- Австрия,
- Бельгия,
- Болгария,
- Великобритания,
- Греция,
- Дания,
- Эстония,
- Ирландия,
- Испания,
- Италия,
- Латвия,
- Литва,
- Молдова,
- Нидерланды,
- Германия,
- Норвегия,
- Польша,
- Португалия,
- Румыния,
- Словакия,
- Турция,
- Венгрия,
- Финляндия,
- Франция,
- Хорватия,
- Чехия,
- Швеция.