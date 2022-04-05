Зеленский подписал закон о бесплатной растаможке автомобилей

Сегодня 5 апреля 2022 года, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №7190 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины об усовершенствовании законодательства на период военного положения».

Этот документ предусматривает освобождение на время военного положения от ввозной пошлины, акциза и НДС все импортные товары, включая и транспортные средства. По новой схеме могут ввозить из-за границы автомобили для личного использования все граждане страны. Это касается как новых, так и подержанных машин.

Впрочем, совсем избежать расходов при растаможке автомобиля украинцам не удастся. В частности, нужно будет уплатить 3-5% от стоимости машины в Пенсионный фонд. Также необходимо пройти сертификацию, получить номерной знак и свидетельство о регистрации. В любом случае это будет гораздо дешевле чем раньше.

Действие данного закона распространяется на следующие транспортные средства: легковые автомобили, грузовики, микроавтобусы (пассажировместимостью 10 человек и более), мотоциклы, прицепы и полуприцепы. Легковые машины должны соответствует экологическому стандарту не ниже «Евро-2», а грузовые и автобусы – «Евро-5». Закон вступит в силу после публикации в парламентской газете.