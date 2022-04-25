Бесплатный вебинар Finance.ua: «Как работают Зеленая карта и КАСКО за границей»

Уважаемые водители! На украинских дорогах и мы, и вы уже знаем полный алгоритм как действовать если наступил страховой случай и скорее всего, даже неплохо разбираемся в условиях разных страховых программ. Но в реалиях военного времени большинство из нас сейчас сталкиваются с вопросами, которые выходят за пределы нашей, украинской, границы.

К примеру, как выехать из Украины на авто? Действуют ли украинские программы КАСКО и Зеленая карта в странах ЕС? В чем отличие этих программ от бесплатных и платных полисов европейских страховых компаний? И что же делать, если ДТП произошло за границей?

Сориентироваться в этих вопросах, а также получить пошаговую инструкцию как действовать при страховом случае за границей Вам помогут 26 апреля на бесплатном вебинаре: «Как работают Зеленая карта и КАСКО»

Обо всех ловушках, сильных и слабых сторонах страхования авто за границей на вебинаре расскажет руководитель службы заботы о клиентах страхового бизнеса Finance.ua, независимого медиа о финансах и страховых продуктах — Дарья Горбач.

Вебинар станет практической шпаргалкой для водителей как на украинских, так и на европейских дорогах и ответит на следующие вопросы:

Бесплатное страхование для украинцев в Европе: миф или реальность?

Что такое Зеленая карта и зачем она нужна?

Как работает КАСКО за границей?

Почему нельзя сейчас уезжать без страховки?

и раскроет другие важные аспекты для водителей.

Кроме того, на вебинаре будет представлен полный анализ всех доступных программ страхования автомобилей с их стоимостью.

Регистрация и подробности: https://bit.ly/38hCyer