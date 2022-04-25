Россия хочет контрафактом ввозить санкционные товары

В список попали Apple, Tesla, Jaguar, Samsung и многие другие бренды

В России разрешили так называемый «параллельный импорт», то есть ввоз оригинальных товаров без согласия правообладателя товарного знака. В частности, таким образом на российский рынок планируют доставлять продукцию Tesla, Land Rover, Jeep, Jaguar, Chrysler, Bently, Cadillac, Chevrolet, Dodge, Hummer. Это касается как самих автомобилей, так и запчастей.

В частности, в списке российского Минпромторга числятся двигатели и компоненты для автомобилей Volvo, Hyundai, Nissan, Volkswagen и других брендов. А также шины Michelin, Goodyear, Continental и Bridgestone.

Не хотят россияне расставаться с импортной бытовой техникой и смартфонами. Контрафактом планируют завозить продукцию Apple, Asus, HP, Panasonic, Samsung, Nokia, Sony, Intel и других компаний. Также в списке «параллельного импорта» бытовая техника Electrolux, Miele, Siemens, Dyson и игровые приставки PlayStation и Nintendo.

Кроме того, без согласия производителей планируют ввозить оборудование для добычи полезных ископаемых, электроэнергетики, железнодорожного и судоходного транспорта, сельского хозяйства, лесопереработки и ряда других отраслей. Чем на это планируют ответить в ЕС и США, остается под вопросом.