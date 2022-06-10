Новости Бизнес продан, но забота о клиентах осталась — чем в Renault оправдывают поставки запчастей в Россию

Группа Renault продолжит обеспечивать россиян санкционными запасными частями

В начале мая Renault Group продала свой российский бизнес. Доля компании в «АвтоВАЗе» (68% акций) перешла институту НАМИ, занимающемуся разработками в области автомобилестроения. Московский завод «Рено Россия» перешел в собственность Москвы. При этом французы оставили за собой право выкупа бизнеса в течение следующих шести лет.

Кроме того, компания продолжит поставки в Россию оригинальных запчастей для гарантийного обслуживания и ремонта своих автомобилей. По некоторым данным, до конца июня дилеры Renault перейдут на работу по обслуживанию автомобилей через «АвтоВАЗ». Дилеры поясняют это необходимостью выполнения обязательств в рамках Закона о защите прав потребителей.



Поставки организуют через компанию «Лада Имидж», «дочку» российского автоконцерна. Причем в номенклатуре около 20% санкционных комплектующих. Это вся электроника, коробки передач и двигатели в сборе. Как оказалось, без них Renault Group россиян не оставит.