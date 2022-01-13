Блогер нашел заброшенный склад с редкими автомобилями (видео)

Часть из них это седаны Oldsmobile, но есть и другие интересные экземпляры

На YouTube-канале Engrave появилось интересное видео. В нем автор ролика показал, как случайно обнаружил коллекцию заброшенных автомобилей. Все они из прошлого века.

Сама коллекция состоит из более сотни автомобилей. Большая их часть — седаны Oldsmobile, но есть среди них Peugeot и один старый Plymouth. Часть представленных там моделей сошла с конвейера в 1990 годах, но есть и более ценные экземпляры 1970 года выпуска.

Кроме автомобилей, о состоянии которых, сложно судить по видео, в заброшенном здании блогер нашел множество тематической литературы. Основная часть — руководства по ремонту, а также видеокассеты и многое другое.

Интересное еще и то, что все стоящие в здании автомобили были не заперты. Мужчина с легкостью попал в салон каждого из них и даже успел рассмотреть интересующие его более детально.

Как и почему там оказались все эти транспортные средства, не понятно. Ответа на этот вопрос нет и у автора видео. К сожалению, местонахождение находки он не указал.