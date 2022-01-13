Культовое купе Nissan станет электромобилем

Премьера Nissan Silvia запланирована на 2025 год

Nissan Silvia — купе с богатой историей, первое поколение которого дебютировало в далеком 1964 году. Тогда автомобиль называли моделью «опередившей свое время» и видимо не зря. Сейчас Nissan решил возродить его, выводя на рынок новое поколение модели, правда, с электрической силовой установкой.

Рендеры батарейного купе опубликовало издание Japan’s Best Car. Так, по их мнению, и будет выглядеть будущее электрокар. О том, что его основой стало первое поколение Silvia свидетельствуют вертикальные линии, разделяющие верхнюю и нижнюю части кузова. Сюда же относятся передняя оптика и узкие задние фонари.

По некоторым данным, решение о возрождении культовой модели принял вице-президент европейского дизайн-центра Nissan Мэттью Уивер. От отметил передовой дизайн автомобиля и то, что Сильвиа мог бы смотреться эффектно на дорогах и сейчас.

Ожидается, что больше подробностей о купе станет известно в ближайшее время. Официальная премьера батарейной новинки состоится не раньше 2025 года.