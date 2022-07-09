BMW готовит первый в мире бронированный электромобиль

Спрос на бронированные автомобили устойчиво растет. Мировые автопроизводители одевают в броню авто разных классов и моделей, главное чтобы под капотом был мощный двигатель. Но компания BMW решила пойти дальше и готовится презентовать пуленепробиваемый электрокар.

О таком решении заявил председатель правления компании Оливер Ципсе в рамках последнего саммита G7. Он отметил, что BMW имеет 40-летний опыт в создании защищенных транспортных средств, поэтому готов освоить новое направление. Первенцем станет новейший электрический седан BMW i7.

Ципсе отметил, что эта концепция будет уникальной в своем роде. Она объединит в себе высокую степень защиты, отличную динамику и комфорт салона. При этом он не раскрыл никаких данных о баллистической защите и других характеристиках модели. Чиновник подчеркнул, что таким образом компания BMW сможет доказать, что безопасность и экологичность могут идти рука об руку. Новинку планируют представить в 2023 году.