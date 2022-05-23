BMW представила технологию окраски кузова автомобиля силой мысли

Специальное покрытие реагирует на активность головного мозга человека

BMW продемонстрировала новый метод окраски кузова автомобиля, получивший название «электронные чернила». Он позволяет изменять цвет просто силой мысли.

Презентация новой технологии состоялась в январе 2022 года на выставке потребительской электроники CES 2022 (Consumer Electronics Show ) в Лас-Вегасе. «Электронными чернилами» был покрыт кузов концептуального электрического кроссовера BMW iX Flow.

Шоу-кар постепенно изменял цвет благодаря наклеенным на него сегментам ePaper, содержащими в себе миллионы микроскопических капсул толщиной не более человеческого волоса. Каждая такая капсула содержит отрицательно заряженный белый и положительно заряженный черный пигменты. При электростимуляции они «собираются» на поверхности, окрашивая кузов в желаемый оттенок. Правда, доступна только монохромная грамма — черный и белый цвета и их оттенки.

Если во время презентации технологии на CES 2022 изменение между цветовыми узорами происходили постепенно. То теперь управляющая электроника способна менять цвет мгновенно. Более того, теперь изменить цвет BMW iX Flow можно силой мысли. «Электронные чернила» реагируют на мысли и настроение человека. Для этого использовалась технология мюнхенского стартапа Brainboost, позволяющая регистрировать активность мозга и «передавать» ее автомобилю.

«Цветовые узоры BMW iX Flow реагируют на активность мозга и отражают ее. Когда мозг находится в состоянии покоя, то изменения паттернов на iX Flow также становятся более спокойными и ритмичными», — объясняет генеральный директор Brainboost Филипп Хейлер.

