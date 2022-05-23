Забыли на 46 лет: в сарае найден редкий Mustang

В США в заброшенном сарае энтузиасты нашли редкий спортивный автомобиль – Boss 351 Mustang 1971 года выпуска. Последние 46 лет машина не выезжала на дороги, о ней просто забыли.

Несмотря на то, что раритет почти пол века находился в ужасных условиях и не получал должного обслуживания, он сохранился в довольно неплохом состоянии. Конечно кузов покрыт толстым слоем пыли и грязи, а в салоне видны экскременты грызунов, но это все легко решается качественным детейлингом.

Известно, что у машины был всего один владелец. Он проездил на ней всего пять лет (на одометре виден пробег в 74 300 км). Перед тем, как отправить Mustang пылиться в гараж, мужчина пытался немного его модернизировать, поэтому некоторые детали сняты, но они есть в наличии.

Стоит отметить, что этот Boss 351 относится к лимитированной серии. В 1971 году было собрано всего 1806 экземпляров купе. Он поставлялся с 5,8-литровым двигателем V8 мощностью 330 л.с., который сопряжен с четырехступенчатой «механикой»‎. Автомобиль способен развивать скорость до 180 км/ч и набирать первую «‎сотню»‎ за 5,8 секунд. Также у Mustang спортивная подвеска и усиленные тормоза.