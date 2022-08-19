BMW запатентовала механическую коробку передач с защитой от «перекрута»

Когда новая безопасная «механика» появится в серийных автомобилях, не уточняется

BMW AG подала в патентное ведомство Германии заявку на механическую коробку передач с защитой от «перекрута». Специальные электромеханические задвижки блокируют перескакивание со второй передачи на четвертую и с третьей на пятую. Такие «скачки» могут привести к критическому увеличению оборотов.

По такому же принципу работает блокировка задней передачи практически во всех «трехпедальных» автомобилях. Основное отличие изобретения BMW заключается в контроле динамических характеристик автомобиля в режиме реального времени.

В частности, электроника контролирует скорость автомобиля, обороты мотора и другие параметры и «отсекает» ступени, которые составляют опасность для агрегата в каждый конкретный момент. Другими словами, делает полностью невозможными некоторые переключения. Переключение «вниз» станет возможным, как только электроника «поймет», что это не несет угрозы двигателю.