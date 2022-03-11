Новости Bolt будет перевозить врачей и защитников Украины за 1 грн

Для них создана специальная категория «Support»

Служба такси Bolt поддерживает украинцев в сопротивлении российскому агрессору. Специально для врачей, военнослужащих ВСУ, бойцов теробороны, волонтеров, спасателей ГСЧС и работников критической инфраструктуры создана отдельная категория «Support» с символической стоимостью поездки 1 грн.

Перед началом поездки необходимо связаться на прямую с водителем по телефону, чтобы согласовать все детали поездки. Спасибо, водителям-волонтерам, которые помогают нашим защитникам.