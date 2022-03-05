Rolls-Royce уходит из России

Британская марка остановила поставки своих автомобилей на российский рынок

Компания Rolls-Royce пополнила длинный список мировых производителей, продукция которых стала недоступной для россиян из-за военного вторжения в Украину. И это несмотря на то, что последние три года Россия была крупнейшим рынком британской марки на европейском континенте.

Так 2021 год отметился рекордными продажами — более 300 единиц. Такое количество автомобилей было реализовано впервые с момента поставки первого Rolls-Royce в 1910 году. По данным компании, по сравнению с 2020 годом прошлогодние продажи выросли на 100 единиц.

Ранее концерн BMW, в который входит Rolls-Royce, объявил об остановке производства своих автомобилей на заводе «Автотор» в Калининграде. Также баварская группа прекратила поставки на российский рынок.