Bolt передаст Украине 5 миллионов евро

Компания предпринимает ряд мер в ответ на военную агрессию России

Эстонская компания Bolt поддерживает украинцев в борьбе с российским агрессором. Как заявил глава компании Маркус Виллинг, Bolt передаст Украине 5% от всех заказов сервиса в Европе на протяжении следующих двух недель. Также компания прекращает свою деятельности в Беларуси и продажи российских товаров в Bolt Market.

«Родом из Эстонии, мы очень хорошо знаем цену свободы. Долгих 48 лет наши отцы и деды ждали окончания оккупации. Европа не может повторить туже ошибку», — сказал Маркус Виллинг.