Корпорация «Богдан» передала армии крупную партию машин

Вооруженные силы Украины и терроборона продолжают борьбу с российскими оккупантами. Украинских военных поддерживают как местные предприятия, так и иностранные партнеры, передавая на их нужны военную технику, снаряжение и прочее. В числе таковых и корпорация «Богдан».

С момента начала боевых действий на территории страны, компания ежедневно поставляет защитникам нашего государства десятки единиц автомобильной техники. Среди них бронированные и грузовые автомобили, автомобили повышенной проходимости, пикапы и кроссоверы, а также специальная техника. По словам президента корпорации Олега Гладковского, на сегодняшний день объем переданного имущества составляет более 100 млн гривен.

Гладковский подчеркнул, что переданный транспорт предназначен не только для военнослужащих, а и для перевозки гражданского населения, в частности, его эвакуации, а также для обеспечения жизнедеятельности городов. К тому же компания обеспечивает необходимое сервисное обслуживание переданных единиц.