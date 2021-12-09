Бренд CITROЁN в Украине показывает впечатляющие результаты продаж осенью 2021 года

Несмотря на сложности и потрясения автомобильного рынка Украины в последние месяцы, Бренд CITROЁN уверенно смотрит вперед и показывает отличнее результаты продаж. Так, по результатам трех месяцев осени 2021 года в Украине было реализовано 1451 автомобиль CITROЁN, что на 143,87% больше относительно показателей аналогичного периода прошлого года. Это позволило CITROЁN уверенно закрепиться в десятке самых популярных автомобильных Брендов в Украине. В итоге сегодня по итогу продаж 11 месяцев 2021 года CITROЁN контролирует долю в 3,83% с 3 993 проданными авто от общего украинского автомобильного рынка.

Достичь подобных результатов позволяет, прежде всего, качественный продукт – автомобили CITROЁN, которые привлекают все новых и новых покупателей. Причем одинаково высоким спросом пользуются разные модели Бренда. Так, большую долю успеха CITROЁN составили продажи коммерческих автомобилей: по итогам осени 2021 года Бренд CITROЁN стал абсолютным лидером на протяжении трех месяцев в рейтинге LCV (легкие коммерческие автомобили). В целом данный период реализовано 1 140 коммерческих автомобилей CITROЁN всех моделей.

Ведь широкая гамма CITROЁN включает сразу несколько коммерческих моделей, которые идеально подходят для разных целей. Крупный флагман CITROЁN Jumper является самым вместительным фургоном в линейке Бренда, либо может использоваться в варианте «шасси-кабина» для создания специфической надстройки-фургона. Среднеразмерный автомобиль CITROЁN Jumpy – это настоящий «мастер на все руки»: просторный и удобный салон для людей, достаточно вместительный отсек для грузов, удобство маневрирования в городе, экономичные дизельные моторы. Наконец, компактный фургон CITROЁN Berlingo Van (реализовано 904 экземпляра) заслуженно числится бестселлером в гамме коммерческих автомобилей Бренда – ведь здесь идеально сочетаются минимальные затраты на эксплуатацию, простота управления и маневрирования, достаточный объем грузового отсека и рекордная грузоподъемность до 1000 кг.

Но также, важной слагаемое популярности Бренда на рынке является широкий модельный ряд, который способен удовлетворить потребности любого покупателя. Так, проверенный временем седан CITROЁN C-Elysée (продано 87 экземпляров) привлекает мягкой подвеской, просторным салоном, выгодной ценой. Данный автомобиль не единожды выбирали корпоративные клиенты, которые очень скрупулёзно относятся к выбору авто. Компактный хэтчбек CITROЁN C3 (продано 66 экземпляров) является идеальным выбором для современного горожанина: яркий, динамичный, оригинальный, технологичный автомобиль! И на это указывает его присутствие среди лидеров своего класса и наличие титула «Лучшее соотношение\цена качество 2021».

Также, можно утверждать, что покупатели отлично приняли самую «горячую новинку» осени 2021 года – новый кросс-хэтч CITROЁN C4: уже реализованы первые партии автомобиля и с каждым новым месяцем мы наблюдаем стабильный рост продаж данной модели. Так по итогу 3 месяцев осени было реализовано 85 автомобилей, и это не предел, продажи продолжают активно расти. Данный автомобиль заслуживает стать абсолютным бестселлером Бренда. А уже в ноябре С4 стал одним из лидеров в своем сегменте.

Стоит отметить и отменные продажи Бренда в корпоративном сегменте, ведь в своей работе мы уделяем максимаьное внимание ко всем требованиям клиента. Неудивительно, что «УкрПочта» выбрала Бренд CITROЁN, а именно фургон Berlingo Van для реализации своего масштабного проекта, который меняет Украину к лучшему – и сегодня Бренд является частью этих перемен: ответственное задание, которое доверяют только самым надежным партнерам. Это не пустые слова, доверие надо заслужить – к примеру, предлагая особые условия покупки и обслуживания автомобиля по программе CITROЁN Business, обеспечивая специальные условия гарантии для коммерческих автомобилей и фиксированную стоимость ТО, привлекая широкой дилерской сетью CITROЁN и сервис-партнерами Бренда. Работа с корпоративными клиентами всегда была одним из ключевых приоритетов Бренда CITROЁN – что подтверждается не только на словах, но и на деле!

Будьте уверены: даже на расстоянии – CITROЁN всегда остается с вами и заботится о вашем комфорте. Бренд предлагает широкий спектр услуг, которые доступны новым и существующим владельцам автомобилей CITROЁN в режиме «онлайн», не выходя из дома.

Вы можете:

создать в конфигураторе желаемый «автомобиль мечты» – https://www.citroen.ua/configurator/

заказать машину, которая уже находится на складах в Украине – https://cars.citroen.ua/

записаться на ТО теперь можно также в режиме «онлайн» – https://info.citroen.ua/service/

установить фирменное приложение MyCITROЁN – данное приложение позволяет контролировать свои поездки и расход топлива, отслеживать важную информацию об автомобиле, следить за новостями Бренда, проверять периодичность ТО и записаться на сервис в случае необходимости.

Стабильный рост продаж Бренда и лидирующая позиция на рынке – это лучший показатель надежности автомобилей CITROЁN и знания Бренда среди потребителей. Покупая автомобиль CITROЁN, вы получаете не только качественный продукт, вы получаете комфорт в дальнейшей эксплуатации и обслуживании.