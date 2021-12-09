Как турецкие автобусы Karsan помогут создать в Украине новые рабочие места

Мы уже неоднократно писали о поставке в Харьков крупной партии автобусов малого и среднего классов турецкой марки Karsan – моделей Jest+ и Atak на 22 и 58 пассажиров соответственно. Всего город заказал 150 машин – половина из них уже работает на маршрутах, а вторая встанет в строй уже в январе 2022 года. Ранее также сообщалось о налаживании крупноузловой сборки этих машин, чтобы довести их обще количество на дорогах до 500 ед.

Так вот, на днях мэр Харькова Игорь Терехов во время посещения КП «Салтовское депо», обслуживающее автобусы Karsan, пролил свет на этот проект, сообщает «РедПост». По его словам, сегодня ведутся активные переговоры с турецкими партнерами и предварительно через 7 – 8 месяцев на одном из коммунальных предприятий города должна начаться крупноузловая сборка новых машин.

Очень важно, что автобусы Karsan не только делают передвижение по Харькову более удобным, так как эксплуатируются на муниципальных маршрутах, от которых отказались частные перевозчики, но также позволят создать новые рабочие места.