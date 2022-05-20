Бренды PEUGEOT, CITROEN, DS Automobiles и OPEL возобновляют работу онлайн-складов для вашего комфорта

Бизнес Украины постепенно возобновляет свою работу по поддержке экономики страны и обеспечению полноценной жизни нашего населения в суровой реальности. Именно поэтому бренды PEUGEOT, CITROEN, DS Automobiles и OPEL возобновляют работу фирменных интернет-магазинов с максимально широким предложением автомобилей, которые есть на украинских складах: как импортера, так и дилеров.

Функционал онлайн-складов достаточно прост и четко продуман – это фирменный интернет-магазин для всего состава автомобилей брендов PEUGEOT, CITROEN, DS Automobiles и OPEL в Украине: как легковых, так и коммерческих. Продуманная система фильтров позволяет выставить приоритетный фильтр, будь то цена автомобиля или же желаемая модель. Выбрав модель, отвечающую запросам, клиент уже переходит к более детальному подбору автомобиля и у него появляется обширный перечень фильтров, таких как: двигатель, коробка передач, тип кузова, мощность, год выпуска, цвет. В результате, каждый покупатель может выбрать идеальный автомобиль под свои запросы и финансовые возможности. Определившись с выбором, клиент получает список доступных автомобилей в разных цветах кузова и разных комплектациях.

Благодаря данному формату подбора автомобиля вы получаете всю доступную информацию о доступном автомобиле у конкретного дилера. Получив контакт дилерского центра, он сможет предложить коммерческое предложение и провести онлайн консультацию. И все это в считанные минуты благодаря паре кликов мышки.

Поэтому заходите прямо сейчас на онлайн-склады брендов и выбирайте желаемый автомобиль:

PEUGEOT – cars.peugeot.ua

CITROЁN – cars.citroen.ua

OPEL – store.opel.ua

DS Automobiles – store.dsautomobiles.ua

Также напоминаем, что сервисные центры брендов PEUGEOT, CITROËN, OPEL открыты в регионах, где не ведутся активные боевые действия для обеспечения исправности автомобилей, принадлежащих государственным и коммунальным учреждениям нашей страны, работающих в целях безопасности граждан. И не следует забывать о своевременной подготовке вашего автомобиля к летнему сезону. Все необходимые процессы по подготовке обеспечат сервисные центры брендов, которые открыты для вашей безопасности и комфорта. В настоящее время открыто уже 33 дилерских центра, расположенных в 17 регионах страны . Узнайте по телефону горячей линии 0-800-500-104 о ближайшем работающем дилере.

С заботой о безопасности и комфорте мы возобновляем работу!