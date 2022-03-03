Новости Бренды Peugeot, Citroen и Opel предоставляют бесплатное обслуживание для обслуживания автомобилей Держатели и комунальних установка

В это тяжелое для страны время мы, ООО «Пежо Ситроен Украина» и дилерская сеть брендов PEUGEOT, CITROËN, OPEL должны сделать свой вклад в борьбу с агрессором и поддержать коммунальные предприятия и государственные органы власти нашей страны в той сфере, которая сейчас очень важна : обеспечение мобильности.

Именно поэтому, с 1 марта этого года, и в дальнейшем мы внедряем Программу технической поддержки автомобилей брендов PEUGEOT, CITROËN, OPEL, принадлежащих государственным и коммунальным учреждениям нашей страны. Все ремонтные работы будут производиться за счет ООО «Пежо Ситроен Украина».

Действие программы распространяется на все находящиеся в государственной и коммунальной собственности автомобили:

Служба национальной полиции,

Скорая медицинская помощь,

Аварийные службы;

коммунальные предприятия, обеспечивающие бесперебойное функционирование инфраструктуры и т.д.).

Программа технической поддержки автомобилей предусматривает ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТНЫХ РАБОТ, необходимых для обеспечения надлежащего функционирования транспортного средства. На складах дилерских центров и импортерском складе находится достаточное количество запасных частей для обеспечения полного объема ремонтных работ.

Наша цель в первую очередь, оперативно привести в функциональное состояние как можно большее количество автомобилей, которые сейчас выезжают на дороги, чтобы они вернулись к выполнению своей работы. Поэтому приоритет в ремонте и обслуживании будет предоставляться автомобилям, ремонт которых оказывает непосредственное влияние на безопасность во время эксплуатации.

По ссылке (или на фото ниже) вы найдете актуальный список дилерских центров, которые уже сейчас готовы вас принять и обсудить. А также, узнайте по телефону горячей линии 0-800-500-104 о ближайшем работающем дилере.

Просьба – распространите данную информацию среди работников государственных и коммунальных структур, ведь мобильность спасателей – наш приоритет!

Слава Украине! Героям слава!

Берегите себя и своих родных!