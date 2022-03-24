Бронированный Гелендваген спас жизни украинским бойцам

Во время проведения штурма города Ирпень бойцы спецподразделения Национальной полиции Украины «Корд» попали под обстрел. К счастью, им удалось уцелеть. Помог в этом бронированный Mercedes G-Class.

Как утверждает советник главы МВД Антон Геращенко, четыре украинских защитника гарантировано погибли бы, если бы находились в обычном автомобиле, а не бронированном. Чиновник рассказал, что этот Гелендваген еще до войны был конфискован у криминального авторитета Андрея Недзельского (Неделя) и отправлен на штрафплощадку. Его должны были продать на аукционе за 500 000 долларов, но ситуация в стране изменилась и машину передали на нужды армии.

«Призываю и других криминальных авторитетов отдавать свою «броню» на фронт. От русских ракет и бомб она вас не спасёт. А жизни наших бойцов точно будут в большей безопасности», – написал Геращенко в Telegram.