В Украину пришли первые армейские "скорые" Mercedes-Benz

В качестве помощи от стран ЕС в Украину будет поставлено 50 армейских санитарных автомобилей. Первые из них уже поступили на службу в регионы, сообщают в МОЗ. Как видно по фото, машины построены на базе известных полноприводных многоцелевых автомобилей Mercedes-Benz Unimog.

Каждый из них может перевозить до четырёх раненых на носилках и обладает феноменальной проходимостью и крепкой ходовой. Отметим, что за месяц полномасштабной войны российские оккупанты обстреляли 58 автомобилей скорой помощи.