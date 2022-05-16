Будут выпускать «Москвичи»: в РФ национализировали заводы Renault
После вторжения войск РФ в Украину, французская корпорация Renault приостановили деятельность своих заводов, которые находятся на территории страны-агрессора. Теперь стало известно, что предприятия будут национализированы и полностью перейдут в собственность российского правительства.
При этом 67,69% акций автоконцерна «АВТОВАЗ» переходят в собственность РФ в лице ФГУП «НАМИ», а оставшиеся акции сохранит ГК «Ростех». За концерном Renault оставили возможность выкупа своей доли в течение следующих шести лет.
Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, на московском заводе Renault намерены наладить выпуск легковых автомобилей под маркой «Москвич». Большая часть коллектива предприятия будет сохранена.
«Мы приняли сложное, но необходимое решение и делаем ответственный выбор в отношении наших 45 000 сотрудников в россии, сохраняя при этом эффективность группы и нашу возможность вернуться в страну в будущем», – заявил гендиректор Renault Group Лука де Мео.