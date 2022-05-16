Будут выпускать «‎Москвичи»‎: в РФ национализировали заводы Renault

После вторжения войск РФ в Украину, французская корпорация Renault приостановили деятельность своих заводов, которые находятся на территории страны-агрессора. Теперь стало известно, что предприятия будут национализированы и полностью перейдут в собственность российского правительства.

При этом 67,69% акций автоконцерна «АВТОВАЗ» переходят в собственность РФ в лице ФГУП «НАМИ», а оставшиеся акции сохранит ГК «Ростех». За концерном Renault оставили возможность выкупа своей доли в течение следующих шести лет.

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, на московском заводе Renault намерены наладить выпуск легковых автомобилей под маркой «‎Москвич»‎. Большая часть коллектива предприятия будет сохранена.

«‎Мы приняли сложное, но необходимое решение и делаем ответственный выбор в отношении наших 45 000 сотрудников в россии, сохраняя при этом эффективность группы и нашу возможность вернуться в страну в будущем», – заявил гендиректор Renault Group Лука де Мео.