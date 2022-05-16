Минэкономики изменило граничные цены на топливо – что ждет водителей

Кризис на рынке топлива в Украине продолжается. Горючего на АЗС катастрофически не хватает, поэтому его отпускают в ограниченном количестве. К тому же за последние несколько недель существенно выросла стоимость бензина и дизеля.

Однако и это не предел, так как Минэкономики утвердило новые граничные цены на топливо. В частности, средняя стоимость бензина выросла на 2,17 гривен и составляет 33,36 грн/литр. То есть с учетом торговой надбавки в сетях АЗС она не должна превышать 39,86 грн/л, но это для «‎обычного» бензина. Премиальный может реализовываться по 41,85 грн.

Что касается дизеля, то его предельная стоимость наоборот снизилась на 32 копейки. После корректировок цена «‎обычного» дизтоплива равна 42,31 грн/л, а премиального – 44,42 гривны. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Однако в новой версии постановления о госрегулировании цен на топливо появился пункт, позволяющий не придерживаться регулируемой цены на премиальное горючее, если в продаже есть стандартные марки.