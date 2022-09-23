Bugatti выходит на вторичный рынок

Французская марка будет продавать гиперкары с пробегом

Bugatti решила присоединиться к продавцам подержанных автомобилей. Обычно, такие программы продаж предлагают производители массового сегмента, но теперь к их рядам присоединился премиум-производитель.

По программе Bugatti Certified Pre-Owned Program будут продавать гиперкары Chiron и Veyron, выставленные в шоу-румах авторизованных партнеров марки по всему миру. Она будет глобальной. Это означает, что автомобиль с пробегом, купленный на Ближнем Востоке, можно обслуживать в любом европейском сервисе.

Заводская гарантия на такие автомобилей будет годовой. Для Bugatti Chiron, производство которого завершилось не так давно, она включает те же пункты, что и гарантия на новый автомобиль: лакокрасочное покрытие, антикоррозионная стойкость, механические и электрические компоненты. Для более «пожилого» Veyron — только два последних пункта. В качестве бонуса бесплатными в течение гарантийного года будут все расходники для планового ТО и сами работы. Плюс к этому на использованные для ремонта оригинальные запчасти распространяется отдельная двухлетняя гарантия.

Обратиться к вторичному рынку Bugatti вынуждена из-за отсутствия новых автомобилей. Некий гибрид, разрабатываемый при участие хорватской компании Rimac появится только в 2024 году. Все построенные и еще не построенные Chiron и его производные уже распроданы. Выполнение заказов займет минимум два года. Компании из Мольсема предстоит собрать 99 родстеров W16 Mistral и 40 трековых Bolide.