Что-то пошло не так: Беларусь ввела запрет на вывоз автомобилей

Запрет будет действовать на протяжении шести месяцев

С 23 сентября 2022 года Беларусь запретила вывоз за пределы страны целого ряда промышленных товаров, в том числе и автомобилей. В списке стран, в которые запрещен экспорт товаров, все члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в который входит и Россия.

В течение шести месяцев, начиная с сегодняшнего дня, в эти страны запрещен вывоз товаров определенных категорий, не зависимо от страны происхождения. Официально о причинах такого решения не сообщается. По всей вероятности, таким образом Беларусь хочет обезопасить себя от возможных претензий со стороны тех государств, которые ввели санкции в отношении России.

Интересно, что на товары белорусского и российского происхождения, а также товары с разовой лицензией на вывоз, запрет не распространяется. Второй важный момент — для России сделано особое исключение в рамках, так называемого союзного государства. Запрет не распространяется на товары ввозимые из Беларуси в РФ, в том числе транзитом через территории других государств.

То есть оставлено окно для ввоза в РФ санкционных товаров. Например, для реэкспорта автомобилей, ввезенных из-за пределов Таможенного союза, которые осуществляется в основном в Россию. Не помешает запрет и поставкам на российский рынок «МАЗов» и автомобилей Geely белорусской сборки.

Обеспечивают белорусы россиян и автомобилями из европейского списка предметов роскоши. В него попали модели стоимостью более 50 тысяч евро: Audi, BMW, Mercedes-Benz, Ferrari, Porsche и другие автомобили премиум-класса. Некоторые продавцы привозят автомобили в Беларусь, используя схему льготной растаможки. Многодетным родителям и инвалидам определенных групп в стране полагается скидка 50% на таможенные платежи.

Поскольку заказать автомобиль напрямую из Европы в России не получится, для обхода санкций их оформляют в дружественных странах на физических лиц и доставляют своим ходом. Для доставки денег за границу используют «бабушек», которые помимо сигарет и топлива, теперь переносят через границу наличку. Таким образом покупатели собирают на той стороне необходимую сумму.

Но эту схему могут поломать наши друзья латыши, эстонцы и литовцы, которые ввели ограничения на въезд для белорусов и россиян. Большое спасибо им за это.