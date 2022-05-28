Toyota вывела на тесты новый электромобиль (фото)

Toyota продолжает расширять свою линейку автомобилей на электротяге, добавляя в нее новые модели. Следом за кроссовером bZ4 она готовится выпустить на рынок электрический седан с индексом bZ5. Он станет серийным продолжением концепта Toyota bZ SDN.

Компания приступила к дорожным тестам электрокара. Об этом стало известно благодаря фотошпионам, которые опубликовали серию снимков новинки. Плотный камуфляж не смог скрыть ключевые моменты, поэтому с уверенностью можно сказать, что электромобиль во многом повторит шоу-кар. У него такой же угловатый кузов и вытянутая светодиодная оптика с наполнением как у bZ4.

Также у модели длинный фактурный капот, покатая линия крыши, бампер с крупным воздухозаборником, оригинальные задние фонари и аэродинамические колеса. Помимо экстерьера шпионам удалось сделать снимки и салона электроседана. В нем внимание привлекает крупный экран мультимедии, расположенный вертикально. Ранее такие дисплеи не использовались в машинах Toyota.

Информации о силовой установке Toyota bZ5 нет. Однако ждать подробностей осталось не долго, учитывая тот факт, что официальный дебют модели запланирован на 2023 год.