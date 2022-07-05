BYD отобрал у Tesla титул мирового лидера по продажам электромобилей

За первые шесть месяцев 2022 года компания продала боле 641 тысячи автомобилей

Первое полугодие 2022 года стало весьма успешным для китайской компании BYD. Продажи электромобилей марки превысили 641 тысячу единиц. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года рост продаж составил 315%. Это позволило BYD стать новым мировым лидером по продажам электромобилей, оставив далеко позади американскую Tesla. Для сравнения, компания Илона Маска за полгода смогла реализовать 564 тысячи электромобилей, то есть на 77 тысяч меньше.

На данный момент бренд BYD официально представлен в Китае, Норвегии и отдельных странах Южной Америки. Успешно продвигаться на мировые рынки, не испытывая дефицита в комплектующих, компании позволяет наличие собственного производства. В частности, BYD производит микрочипы и аккумуляторы. К слову, компания собирается поставлять свои батареи Tesla.

Как сообщили в пресс-службе производителя, с марта BYD прекратил производство моделей с ДВС и намерен сосредоточится на подзаряжаемых гибридах и электромобилях. При этом оставлять без технического обслуживания и послепродажной гарантии владельцев автомобилей с бензиновыми моторами корпорация не планируют. Эти услуги они будут получать на протяжении всего жизненного цикла автомобиля.



