Ford Bronco на шаг ближе к Европе – названа дата старта продаж

Одним из самых востребованных внедорожников в США является Ford Bronco. Производитель довольно долго решался вывести эту модель на рынок Европы, но высокий спрос все же сыграл свою роль.

В компании сообщили, что осваивать новый рынок популярная модель начнет в третьем квартале 2023 года. Объемы поставок будут ограничены. Да и получат его не все страны, так как в Европу внедорожник поступит только в леворульном исполнении. Также не стоит ждать разнообразия модификаций. Известно, что Ford намерен предложить европейским покупателям только четырехдверные Bronco.

В стандартный перечень оборудования будет входить мультимедийная система с 12-дюймовым сенсорным экраном, система кругового обзора и аудиосистема B&O Hi-Fi с десятью динамиками и сабвуфером. Также блокировка заднего дифференциала, длинноходная подвеска и усиленные бамперы. За доплату предложат блокируемый передний дифференциал, двухступенчатую электронную раздаточную коробку, систему Trail Turn Assist и круиз-контроль Trail Control.

Пока неизвестно с какими моторами автомобиль поступит в продажу. В США он доступен с 2,3-литровым рядным четырехцилиндровым двигателем EcoBoost мощностью 274 л.с., 2,7-литровым EcoBoost V6 на 330 л.с. и 3,0-литровым битурбированным агрегатом с отдачей 427 л.с. На рынке Европы Ford Bronco составит конкуренцию Land Rover Defender.