Cadillac тестирует обновленный компактный кроссовер XT4 (фото)

Фотошпионы заметили на дорожных тестах закамуфлированный прототип обновленного кроссовера Cadillac XT4. Им удалось сделать снимки экстерьера и интерьера новинки.

Судя по фото, автомобиль получил новые светодиодные фары, которые сделали его более футуристичным, увеличенную решетку радиатора и модернизированный бампер. На корме появился новый бампер и фонари с иной графикой. Патрубки выхлопной системы стали меньше в диаметре. Также изменился дизайн колесных дисков.

В салоне рестайлингового XT4 виден огромный экран, который объединяет в себе цифровую приборную панель и мультимедийную систему. Также модели обещан расширенный пакет систем помощи водителю и ассистентов безопасности.

В моторной гамме изменений не будет. Компактный кроссовер по-прежнему будет приводить в движение 2,0-литровый бензиновый турбодвигатель. Дебют модели состоится до конца года, а на рынок она выйдет в начале 2023-го. Ее главными конкурентами в компании называют Audi Q3, BMW X1, Mercedes-Benz GLA, Lexus NX и Alfa Romeo Tonale.