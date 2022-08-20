Acura готовит новый ZDX, но на электротяге

Товарная версия нового электрического кроссовера выйдет на рынок в 2024 году

Honda анонсировала новый электрический кроссовер под маркой Acura. Пока он существует в виде концепта Acura Precision EV, который появится в продаже под индексом ZDX. В 2009-2013 году под названием Acura ZDX выходило бензиновое кросс-купе.

Как сообщается, электрокроссовер будет использовать новую электрическую архитектуру, разрабатываемую Honda совместно с General Motors. Экстерьер концепта отвечает новой фирменной стилистике марки. У кроссовера четко выраженный двухобъемный профиль с длинным носом и клиновидная передняя часть кузова. На месте традиционной решетки радиатора закрытая панель с ромбовидным рисунком и логотипом бренда по центру. По словам дизайнеров, окрашенная в насыщенный синий цвет нижняя часть «носа» должна вызывать ассоциации со скоростным катером, рассекающим волны.

В салоне — штурвал вместо традиционного рулевого колеса и изогнутые дисплеи цифровой приборной панели и мультимедийной системы. При переходе в автономный режим управления штурвал прячется в переднюю панель, а на дисплее отображается расслабляющая анимация. В отделке интерьера использованы материалы из возобновляемых ресурсов и «переработки».

Технической информацией о кроссовере компания делиться не спешит. Серийная версия Acura Precision EV появится не раньше 2024 года. У производителя еще достаточно времени для продолжительной и интригующей рекламной кампании.