Car-Rent.ua дарує 1 день оренди авто абсолютно безкоштовно

Car-Rent.ua, київський сервіс прокату авто, користується особливою популярністю серед мешканців столиці. Великий вибір нових авто всіх класів, швидке оформлення договору, доступна ціна і що не менш важливо – вигідні пропозиції та знижки, виділяють Car-Rent.ua серед інших компаній.

Бажаючи й надалі радувати киян, Car-Rent.ua оголосили нову акцію та пропонують усім охочим отримати 1 день у подарунок при оренді автомобіля на 2 доби.

Ознайомитись з доступними для оренди авто та оформити прокат можна на сайті компанії https://car-rent.in. ua.

Цитата від представників Car-Rent.ua

“Економити гроші завжди здорово, особливо з огляду на поточну ситуацію в країні, де вже 5-й місяць триває війна. Ми розуміємо, що потреба в мобільності та переміщенні в наші дні може бути життєво важливою, тому намагаємося вигадувати способи зробити наші послуги доступнішими та дешевшими.”

Серед основних переваг сервісу хочеться виділити такі:

Автомобілі з повним баком та після миття Повна страховка КАСКО Доставка авто за адресою та здавання в будь-якому зручному місці

Великою популярністю у киян користуються авто економ класу, які відрізняються низькою витратою палива та доступною ціною. Ціни на оренду таких моделей як Ford Focus, Volkswagen Jetta, Chevrolet Spark починаються лише з 15$ на добу.

Лідерами в середньому класі є авто, що стали класикою завдяки поєднанню комфорту, безпеки та технічної досконалості – Volkswagen Passat, Toyota RAV4 та Toyota Camry, ціна на оренду яких починається від 25$ на добу.

Окремо хочеться звернути увагу на автомобіль, який стане чудовим доповненням для будь-якого дня у вашому житті – Tesla Model S. Він зовсім недавно став доступним для оренди і стане відмінним вибором для тих, хто хоче випробувати незабутні відчуття від керування електромобілем.

В автопарку Car-Rent.ua ви знайдете й інші відомі автомобілі, виключно нові автомобілі та у максимальних комплектаціях. Тут на вас чекають доступні ціни, вигідні умови та чудовий сервіс.

Умови оренди транспорту

Орендувати автомобіль можуть всі громадяни нашої країни, які досягли віку 21 рік. Якщо потрібно авто без водія, то орендар повинен мати стаж водіння від 2 років.

Безпосередньо перед отриманням машини клієнт має зробити заставу. Мінімальна величина застави становить лише 400 доларів США (кінцева вартість залежить від класу ТЗ, що орендується). Деякі авто можуть бути надані без застави, проте ціна послуги буде дещо більшою. За виконання всіх умов, прописаних у договорі, орендар отримає назад внесену заставну суму.

Акцентуємо увагу, що мінімальний термін оренди авто дорівнює 1 добі. Якщо потрібно, то можна взяти машину з досвідченим водієм. Шофер добре знає місто, ввічливий і зможе швидко доставити замовника до будь-якого місця.