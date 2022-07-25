Новинка У Toyota Supra появилась новая версия, но только для одного рынка

Тираж специальной «японской» версии купе ограничен 50 единицами

У заднеприводного спортивного купе Toyota Supra появилась новая специальная версия для японского рынка. Новая «двухдверка» под названием Matte Avalanche White Metallic построена на базе модификации с шестицилиндровым мотором и шестиступенчатой механической коробкой передач.

Всего Toyota Gazoo Racing выпустит 50 особых купе. От серийной Toyota Supra они будут отличаться, как внешне, так и оформление интерьера. В частности, кузов Matte Avalanche White Metallic окрашен белой перламутровой эмалью. В салоне из отличий отделанные светло-бежевой натуральной кожей передняя панель, сиденья, центральная консоль и дверные карты.

«Под капотом» стандартный 3,0-литровый V6 отдачей 387 л.с. и 500 Нм крутящего момента. Работает агрегат в связке с вышеупомянутой шестиступенчатой «механикой».

Ценник специального купе составляет 58 тысяч долларов. Право приобрести особую Toyota Supra разыграют в лотерею.