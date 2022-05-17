Чехия объявила о готовности передать Украине две роты танков Т-72

Западные партнеры продолжают поддерживать Украину в противостоянии российским оккупантам. Они поставляют необходимые нашей стране вооружение и технику. Не осталась в стороне и Чехия. Наряду с гуманитарной помощью она готова отправить танки Т-72.

Министр обороны Чехии Яна Чернохова заявила, что страна предоставит Украине бронетехнику советского производства. Речь идет о, как минимум двадцати единицах танков типа Т-72, которые стоят на вооружении Чехии. Сроки передачи озвучены не были.

Чиновник заявила, что взамен отданной техники ее страна получит от Германии 20 танков Leopard 2А4 и 40 танков Leopard 2А7. Соответствующий контракт на поставку будет заключен в ближайшие дни. После его подписания, заявленная ранее техника уедет в Украину, сообщает издание Еkonomicky denik.