Shell больше не продает топливо россиянам

Все заправочные станции бренда в России прекратили торговлю

Нефтегазовая компания Shell покидает российский рынок. Как стало известно, розничная сеть ООО «Шелл нефть» перейдет в собственность компании «ЛУКойл». Сделку о продаже 411 заправочных станций, из которых 240 принадлежат Shell и 171 работают по франшизе, планируют завершить до конца 2022 года.

Также договор о продаже включает предприятие по производству смазочных материалов вместе с долгами. Кредиты ООО «Шелл нефть», на балансе которого находятся АЗС и завод, достигают 138 млн долларов.

Как сообщили в Shell, заправочные станции бренда, расположенные на территории России, уже остановили продажу топлива. Но магазины и кафе на АЗС пока продолжают работать. Ребрендинг всех автозаправок «ЛУКойл» проведет в течение года после покупки сети.