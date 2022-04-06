Чехия передаст Украине советские танки

Это первый случай предоставления танков Украине иностранным государством

Чехия стала первой страной, предоставившей Украине такие необходимые ВСУ танки. Как сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на заместителя министра обороны Чехии Томаша Копечного, речь идет о чуть более десятка модернизированных танков Т-72М советского производства. Также чехи направили в Украину гаубичные артиллерийские установки и гусеничные БМП-1. Эти поставки оружия финансировались правительством Чехии и частными чешскими донорами, присоединившимися к поддерживаемой правительством кампании по сбору средств на вооружение Украины.

Но есть и другая, более важная новость. Как пишет газета со ссылкой на собственные источники в чешских и словацких официальных кругах, Чехии и Словакия рассматривают возможность открытия своих военно-промышленных объектов для ремонта и переоснащения поврежденной украинской военной техники. Учитывая то, что предприятия нашей оборонной промышленности стали первыми объектами атаки России, помощь соседей очень ценна для нас.

По данным сайта Oryx, собирающего данные о потерях военной техники из открытых источников и учитывающий только фото- и видео доказательства ее захвата, за время военных действий ВСУ, бойцам тероборны и обычным украинцам удалось захватить 176 российских танков, 34 самоходные артиллерийские установки, 116 БТР, 149 БМП и 23 реактивные системы залпового огня. Большинство этой техники, как и наши танки и боевые машины, нуждается в ремонте.

Своим решением о передаче танков Чехия заполнила «пробел» в решении конференции доноров из около 35 стран, созванной на прошлой неделе Великобританией. Доноры согласилась предоставить Украине артиллерию большой дальности, зенитные системы и боевые машины пехоты, но передачу танков не поддержали.

Официальные лица на восточном фланге НАТО обеспокоены тем, что западные поставки оружия и боеприпасов не отвечают потребностям Украины. За один день Украина использует примерно столько оружия, сколько получает в неделю, и наши партнеры прилагают усилия, чтобы исправить ситуацию.