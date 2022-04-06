В Украине упростили процедуру получения лицензий на автоперевозки

С сегодняшнего дня, 6 апреля 2022 года, Министерство инфраструктуры Украины изменило процедуру и сроки получения лицензий на все виды автомобильных перевозок. По данным пресс-службы ведомства, эти нововведения будут актуальны только в период действия военного положения в стране.

В частности, количество необходимых документов для получения лицензии сокращено в два раза. Также отменена необходимость подтверждения трехлетнего опыта работы и материально-технической базы. Рассматривать заявки теперь будут не 10 дней, как раньше, а 1-3 дня.

По упрощенной процедуре можно получить лицензию на:

внутренние перевозки пассажиров автобусами;

внутренние перевозки опасных грузов и опасных отходов грузовыми автомобилями;

международные перевозки пассажиров автобусами;

международные перевозки опасных грузов и опасных отходов грузовыми автомобилями;

международные перевозки грузов грузовыми автомобилями (кроме перевозки опасных грузов и опасных отходов).

Подать заявку можно через электронную систему, которая начнет свою работу 13 апреля 2022 года. Лицензии на период действия военного положения в Украине оформляются в электронном виде и публикуются на портале электронных сервисов Государственной службы безопасности на транспорте.