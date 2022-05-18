«Человек-паук» стал новым чемпионом мира по дрэг-рейсингу (видео)

Максимальная скорость мотоцикла на дистанции в четверть мили превысила 430 км/ч

Американец Ларри Макбрайд по прозвищу «Спайдермэн» (Larry «Spiderman» McBride) в очередной раз подтвердил свой титул самого быстрого в мире гонщика на дрэгбайке. На дистанции в четверть мили (402 метра) он разогнал свой байк до 268,38 миль в час (431, 9 км/ч).

Рекордный заезд состоялся на автодроме Virginia Motorsports Park в округе Динвидди, штат Вирджиния. Как видно на видео, сразу же после старта мотоцикл американца начал немного вилять. Но гонщику удалось стабилизировать его и показать рекордную скорость.

Следующая цель чемпиона — 270 миль в час (434,5 км/ч). Предыдущий мировой рекорд дрэг-рейсинга также принадлежит Макбрайду.