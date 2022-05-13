Чешские САУ DANA и РСЗО RM-70 встали на защиту Украины (видео)

В Украину продолжает прибывать военная техника от западных партнеров. На вооружение уже встали самоходные артиллерийские установки Dana и реактивные системы залпового огня RM-70 Vampire.

Эту технику нашей стране передала Чехия. Как сообщает издание Милитарный, пока неясно САУ и РСЗО уже отправились на фронт или находятся в местах обучения украинских бойцов. Однако видео в сети с этими установками довольно много.

Отметим, что 122-мм RM-70 Vampire является аналогом БМ-21 «Град». Она построена на шасси Tatra T813 Kolos (8×8) и имеет дальность стрельбы от 11 до 20 км (в зависимости от используемых ракет).

Что касается 152-мм самоходной пушки-гаубицы Dana, то она имеет максимальную дальность стрельбы 20 км, а перевозимый боекомплект составляет 60 снарядов. Скорострельность САУ составляет 5 выстрелов в минуту.