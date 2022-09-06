Chevrolet готовит практичную модель за 20 000 долларов (фото)

Компактный пикап Chevrolet Montana, который вышел на рынок в 2003 году, готовится сменить поколение. Презентовать новинку намерены в начал 2023 года, а пока она проходит дорожные тесты. Именно на них и были сделаны снимки прототипа.

Модель переработали кардинально. Она получила более угловатый кузов, вытянутый капот и увеличенную кабину. Также пикапу досталась новая решетка радиатора и двухэтажная светодиодная оптика. Оконная линия изогнутая, а колесные арки – квадратные.

По данным инсайдеров, построена новая генерация пикапа на той же платформе, что и кроссовер Chevrolet Tracker. Предположительно, в длину новина будет достигать 4,5-4,7 метра. Поставляться Chevrolet Montana будет с 1,2-литровым трехцилиндровым турбодвигателем мощностью 133 л.с. Также предложат версии с 1,3- и 1,5-литровыми четырехцилиндровыми турбомоторами на 163 и 184 л.с.

Производство новой генерации пикапа наладят в Бразилии. Его стоимость будет начинаться от 20 000 долларов. В компании модель называют конкурентом Renault Duster Oroch.