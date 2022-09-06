Страховщик поджег Tesla ради рекламы потенциальных последствий ДТП

Позже пришлось извиняться за срежиссированный краш-тест

Страховая компания AXA Switzerland опубликовала видео серии краш-тестов, одним из участников которого была Tesla Model S. В ролике видно, как желты электроседан перепрыгивает через рампу, приземляется на крышу и через несколько секунд вспыхивает. Но как оказалось, краш-тест был постановочным.

Как пояснили в компании, их целью была демонстрации потенциальной опасности, которая может возникнуть в результате аварии с участием электромобиля. У тестовой Tesla Model S не было батареи, днище от удара не пострадало, а пожар в передней части кузова — вызван дистанционно.

Пресс-служба AXA Switzerland выпустила специальный пресс-релиз с извинениями невольно «обманутым» зрителям видео и обещаниями «извлечь урок» из скандального краш-теста. Отдельно подчеркнули, что согласно данным компании электромобили загораются не чаще автомобилей с традиционными двигателями внутреннего сгорания.