Chevrolet превратила китайский внедорожник в свою новую модель

В продаже автомобиль появится в середине 2022 года

Chevrolet готовится добавить в свой модельный ряд новый рамный пикап под названием S10 Max. Автомобиль не был разработан с нуля, а является перелицованным Maxus T70 (он по сути является рестайлинговой версией Maxus T60), который продается на рынке Китая.

От донора новинка отличается модернизированной решеткой радиатора и шильдиками. Салон также практически полностью повторяет исходник. Отличия сводятся к новой рамке на 10-дюймовом экране мультимедийной системы и иным дефлекторам обдува на передней панели. В оснащение также включена система климат-контроля, круиз-контроль, камера заднего вида, система бесключевого доступа и кнопка stаrt/stop. За безопасность отвечает шесть подушек безопасности.

Известно, что пикап будут предлагать с одно и двухрядной кабиной, а также в виде шасси. В движение его будет приводить 2,4-литровый атмосферный двигатель мощностью 160 л.с. Также будет доступна версия с 2,0-литровым турбомотором с отдачей 213 л.с. Доступен Chevrolet S10 Max будет на рынке Мексики, где его продажи начнутся во втором квартале 2022 года. Позже пикап появится в других странах Латинской Америки и на Ближнем Востоке.