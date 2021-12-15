Honda придумала необычный способ борьбы с плохими дорогами с помощью своих моделей

Новая разработка позволит сделать дороги безопаснее

Исследовательский институт Honda совместно с Министерством транспорта штата Огайо разработал систему мониторинга, которая будет контролировать состоянии дорог и, в случае обнаружения проблем, сообщать о них в соответствующий департамент. Сюда относится, отсутствие разметки или ее плохая видимость, наличие ям и выбоин на дорожном полотне.

Эта система в своей работе будет полагаться на камеры, интегрированные в транспортные средства. Разметке, которая находится в отличном состоянии, присваивается зеленый цвет. Если ее недостаточно видно, то полосы будут окрашены в желтый цвет. Элементы, требующие ремонта, будут обозначаться красным цветом. Места, где должна быть разметка, но она не нанесена – серым.

Все объекты будут предоставляться с координатами GPS и сопутствующими фотографиями, чтобы решение вопроса было максимально быстрым. Это не только позволит дорожным службам сэкономить время на исследование местности, а и быстро устранять неполадки. Таким образом автодороги станут более безопасными. Инженеры Honda в будущем намерены доработать эту систему, чтобы она еще и передавала информацию о существующих проблемах между автомобилями марки. Такой обмен позволит водителям правильно прокладывать маршрут и избежать возможных неприятностей.